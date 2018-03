Lazio-Juventus, l’obiettivo è superare i 40.000 all’Olimpico

LAZIO JUVENTUS TAGLIANDI – Dopo i 35.000 presenti a Lazio-Milan nonostante il rischio neve e le temperature polari, l‘obiettivo in vista della gara dell’Olimpico contro la Juventus è quella di superare i 40.000. Lo ha confermato anche Canigiani, responsabile del marketing biancoceleste: finora sono poco più di 30.000 i biglietti venduti, serve lo sprint. Per i laziali ci sarà tempo, ricorda il Corriere dello Sport, fino a domani, mentre per i bianconeri il termine ultimo è fissato a stasera.

A.M.