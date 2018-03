Lazio-Juventus, si ferma Mandzukic: Alex Sandro spera in una maglia da titolare

LAZIO JUVENTUS FORMAZIONI MANDZUKIC – La Juventus rischia di perdere anche Mandzukic per la sfida di questa sera all’Olimpico contro la Lazio. L’attaccante croato ha accusato un piccolo problema fisico nella rifinitura di ieri e mister Allegri potrebbe risparmiargli la partita di oggi per preservarlo in vista del Tottenham.

L’ALTERNATIVA – I bianconeri sono in assoluta emergenza, soprattutto in attacco: Higuain, Bernardeschi e Cuadrado non saranno del match mentre Chiellini dovrebbe partire dalla panchina per scelta tecnica. Proprio per questo Allegri ha inserito Mandzukic nei convocati ma difficilmente lo vedremo in campo dal primo minuto: pronto a partire dall’inizio c’è Alex Sandro che affiancherà Douglas Costa e Dybala nel tridente offensivo.

M.B.