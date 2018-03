Lazio, la “crisi” di risultati viene dal centrocampo? Il reparto ha giocato più di ogni altro in Italia

CENTROCAMPO LAZIO – In Italia quello della Lazio è il centrocampo che ha giocato di più. Leiva, Parolo e Milinkovic hanno sulle gambe un minutaggio impressionante. Tutt’e tre hanno giocato 8.352 minuti, sommando quelli di ciascuno in stagione. Tra le tre competizioni, Campionato, Coppa Italia e Europa League, senza dimenticare la finale di Supercoppa, Leiva, Parolo e Milinkovic hanno giocato più di qualsiasi altro tandem di centrocampisti in Italia. Al secondo posto c’è il centrocampo del Milan, formato da Kessie, Biglia e Bonaventura con 7.785 minuti: 500 in meno rispetto alla Lazio.

STANCHEZZA LAZIO – Se qualche tempo fa Inzaghi diceva “La stanchezza non esiste, esiste solo per chi non ha stimoli e noi ne abbiamo”, dovrà forse ricredersi davanti alla mancanza di risultati che da 3 partite affligge la Lazio. Il ko con il Milan in Coppa Italia, poi quello con la Juve in campionato e infine il deludente pareggio contro la Dinamo Kiev non sono di certo segnali incoraggianti. E un motivo di questa mini-crisi (appena superata la precedente di gennaio e inizio febbraio) può essere proprio la stanchezza del centrocampo, che ha nelle gambe un minutaggio assurdo.

FORMAZIONE LAZIO – Se Inzaghi vuole continuare con il 3-5-2 , con tre centrocampisti centrali e due esterni, non ha poi molta scelta. Come riporta il ‘Corriere dello Sport’, l’unico possibile “ricambio” nei tre centrali è il giovane Murgia, che però non ha trovato molto spazio in campionato (al contrario dell’Europa League). Anche Lulic potrebbe essere spostato dalla corsia esterna all’interno, ma lo stesso Capitano ha qualche problema di stanchezza. L’unica alternativa è rappresentata dal centrocampista Bruno Jordao, che però ancora deve esordire. Un altro problema è la presenza in un solo regista: Leiva ha saltato solamente due partite in campionato e ha giocato tutte anche in Coppa Italia.

J.C.