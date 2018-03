Lazio, la Curva Nord intona un nuovo coro sulle note di una famosa canzone rock

LAZIO CURVA NORD NUOVO CORO – Giornata di festa ieri per i tanti tifosi della Lazio che hanno riempito gli spalti dell’Olimpico in occasione della vittoria contro l’FCSB. Il successo ha permesso ai biancocelesti di qualificarsi agli ottavi di finale di Europa League, un traguardo importante della stagione che gli ultras hanno voluto sottolineare dando vita ad un nuovo coro.

L’ISPIRAZIONE – Il canto che ha debuttato ieri è stato adattato sulle note di ‘Spirit in the Sky’, motivetto rock di gran successo nel secolo scorso. Il testo contiene parole che ricordano come i tifosi della Lazio ci siano sempre, pronti ad urlare il proprio amore verso i colori biancocelesti. Queste le parole che sentiremo spesso accompagnare le partite della squadra di Inzaghi d’ora in avanti: “Io ci sono sempre e tu lo sai, che per te non mollo mai, non ti lascio sono accanto a te, gridando sempre forza Lazio alè!“.

M.B.