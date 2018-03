Lazio, l’ex Di Gennaro: “A Kiev si può ribaltare il risultato”

DI GENNARO LAZIO DINAMO – Antonio Di Gennaro, ex centrocampista del Verona, oggi opinionista, ha parlato a RMC Sport della partita di ieri sera della Lazio: “Mi sembra una Lazio meno attenta rispetto a qualche tempo fa, quando con il vantaggio avrebbe saputo gestire meglio. Credo che in trasferta la Lazio possa ribaltare il risultato per le caratteristiche dei suoi attaccanti. Per me la Lazio ha la possibilità di passare il turno perché è una squadra di esperienza e qualità”, ha detto.