Lazio, lunedì atteso un giocatore in Paideia per accertamenti

LAZIO INFORTUNIO PAIDEIA – Non è partito per la trasferta di Sassuolo a causa di un forte dolore alla schiena che lo ha costretto ad un nuovo stop forzato: Davide Di Gennaro, sino a qui attore non protagonista nella Lazio di Simone Inzaghi, è atteso domani mattina alla clinica Paideia per degli accertamenti. La visita è prevista per le ore 08:30: la speranza è che il blocco alla schiena sia risolvibile in poco tempo. I biancocelesti hanno bisogno di rotazioni in mezzo al campo e per caratteristiche il giocatore milanese potrebbe rappresentare il cambio ideale per dare riposo a Lucas Leiva.

Marco Barbaliscia