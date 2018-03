Lazio, Makinwa: “Quello che sorprende è la forza del gruppo. Immobile tra i più forti, Milinkovic fuoriclasse”

STEPHEN MAKINWA LAZIO – Stephen Makinwa, con un passato da calciatore anche della Lazio ed attuale procuratore sportivo, ha parlato della sua ex squadra ai microfoni di Elle Radio: ecco cosa ha detto.

LAZIO – “Della Lazio mi ha colpito senza dubbio la forza del gruppo, sempre unito in tutte le circostanze e capace in poco tempo di amalgamarsi creando una squadra di livello, creando una squadra in grado di affrontare tutti senza nessun problema”.

LAZIO–DINAMO -“Penso che la Lazio in Europa League abbia buone possibilità di arrivare fino in fondo, me lo auguro di cuore”.

IMMOBILE – “Di Immobile colpisce la voglia, la sua capacità di dare sempre il massimo. Con queste sue qualità riesce ad emergere sempre in tutte le partite e a dare il suo contributo, ho una grande stima di Immobile, è uno degli attaccanti più forti in assoluto.”

MILINKOVIC – “Milinkovic è un ottimo giocatore che vale già tantissimo sul mercato, anche se non mi sento di fare una valutazione precisa. Ha qualità incredibili e può andare a giocare in qualunque squadra di livello, in questo momento ha tutto per diventare un fuoriclasse”.

FELIPE – “Felipe Anderson ha delle qualità eccezionali, secondo me può stare in una grande squadra, ma non riesce sempre a mettere in mostra queste grandi qualità. Non so se questo accade per limiti caratteriali. Non riesce sempre a dare il massimo, può arrivare ai massimi livelli nel calcio ma solo se completerà il suo processo di maturazione calcistica”.