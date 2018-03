Lazio-Milan, Agostinelli: “Favoriti? Fino a qualche tempo avrei detto biancocelesti, ora…”

AGOSTINELLI LAZIO MILAN – Questa sera all’Olimpico verrà decisa la finalista di Coppa Italia: una tra Lazio e Milan andrà a sfidare la vincente tra Juventus e Atalanta. A tal proposito è intervenuto ai microfoni di Milannews.it Andrea Agostinelli, ex giocatore della Lazio e attuale commentatore di Premium Sport: queste le sue dichiarazioni.

LAZIO-MILAN – “Mi aspetto una partita spettacolare perché credo che in questo momento il Milan sia la squadra più temibile del nostro campionato dopo Juventus, Napoli e Lazio. Oltre a fare risultati, i rossoneri hanno finalmente trovato un’identità ben precisa”.

FAVORITA – “Se fosse stato il Milan di tre mesi fa avrei detto che all’80% la Lazio avrebbe raggiunto la finale. Ma in questo momento credo che la squadra biancoceleste abbia il 51% solo per il fatto di giocare il casa. Lo 0-0 è un risultato pericoloso per i laziali”.