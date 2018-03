Lazio-Milan, i convocati di Inzaghi: ancora out un centrocampista

LAZIO MILAN CONVOCATI – Tutto pronto per la sfida di questa sera all’Olimpico contro il Milan: la Lazio si gioca un posto in finale di Coppa Italia. Intanto il tecnico biancoceleste Simone Inzaghi ha diramato la lista dei convocati per la gara.

Portieri: Guerrieri, Strakosha, Vargic;

Difensori: Basta, Bastos, Caceres, de Vrij, Luiz Felipe, Lukaku, Marusic, Patric, Radu, Wallace;

Centrocampisti: Felipe Anderson, Leiva, Luis Alberto, Lulic, Milinkovic, Murgia, Parolo;

Attaccanti: Caicedo, Immobile, Nani.