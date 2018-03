Lazio-Milan, D’Amico: “Sono triste. Luiz Felipe? Ha avuto coraggio, non è colpa sua”

LAZIO D’AMICO – L’ex calciatore Vincenzo D’Amico ai microfoni di Radio Incontro Olympia ha commentato la gara di ieri contro il Milan vinta dai rossoneri ai calci di rigore: il nove maggio prossimo la squadra di Gattuso si giocherà la finale contro la Juventus.

LA GARA – “Sono triste. Ci potevamo stare noi in finale. Abbiamo fatto di più, ma è finita così”.

LUIZ FELIPE – “Pensate che Inzaghi abbia improvvisato Luiz Felipe come rigorista? Non scherziamo. Come fa la gente a prendersela con questo ragazzo? In allenamento provi i rigori. Evidentemente Luiz Felipe li deve aver battuti bene. Lui, come Milinkovic-Savic, come Leiva. Allo stadio, con il pubblico, cambia semplicemente tutto. Anche a me tremavano le gambe. Ha avuto il coraggio di tirarlo, poi peccato. Giocatori più esperti di lui hanno sbagliato, tirandoli malissimo. Quello di Milinkovic-Savic un portiere lo parava di petto”

LAZIO JUVENTUS – “Non voglio credere alla stanchezza da supplementari. Stai lottando per un posto in Champions e giocherai contro quella che è forse la formazione più forte del campionato. Gli stimoli saranno tantissimi e mi aspetto di conseguenza un’attenzione particolare”.