Lazio-Milan, giallo per Radu: diffidato, salta la prossima gara di Coppa Italia

COPPA ITALIA LAZIO MILAN RADU – Il primo tempo supplementare porta una brutta notizia in casa Lazio: l’arbitro Rocchi estrae il cartellino giallo per Stefan Radu. Il difensore rumeno, leader della difesa e autore sino a qui di una solida prova salterebbe l’eventuale finale contro la Juventus. Le alternative non mancano a mister Inzaghi ma il carisma di Radu avrebbe sicuramente fatto comodo. Prima, però, la finale va guadagnata sul campo.