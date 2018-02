Lazio-Milan, la Nord esaurita: Olimpico a quota 25 mila

LAZIO MILAN BIGLIETTI OLIMPICO – Cresce l’attesa per la semifinale di ritorno di Coppa Italia: nonostante il freddo e le temperature polari, la curva Nord registra il tutto esaurito e sarebbero già stati staccati venticinque mila tagliandi, tremila dei quali per il settore ospiti. Le previsioni, secondo quanto riporta il Corriere dello Sport, prevedono un’affluenza di circa 35/40 mila tifosi. Insieme, per sostenere la Lazio e spingerla in finale.

A.M.