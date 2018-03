CRONACA. Lazio-Milan 0-0 (4-5 dcr). Il dominio territoriale non basta: i rigori condannano le Aquile

LAZIO MILAN CRONACA – La Lazio si arrende solamente alla lotteria dei rigori. Alla fine la spunta il Milan che vola in finale di Coppa Italia contro la Juventus, non regalando ai biancocelesti la possibilità di prendersi la rivincita sui bianconeri per la sconfitta dello scorso anno. Un match comandato per lunghi tratti dalla formazione biancoceleste che ha avuto la pecca, però, non di essere mai riuscita a scardinare la retroguardia ospite negli ultimi 20 metri. Decisivo l’errore di Luiz Felipe dal dischetto che ha consegnato a Romagnoli un match point che non ha fallito.

Mercoledì 28 febbraio 2018

Stadio Olimpico di Roma

Semifinale di ritorno di Coppa Italia

LAZIO-MILAN

LE FORMAZIONI UFFICIALI

LAZIO (3-5-1-1): 1 Strakosha; 22 Caceres (68′ 27 Luiz Felipe), 3 de Vrij, 26 Radu; 77 Marusic (92′ 5 Lukaku), 16 Parolo, 6 Leiva, 21 Milinkovic-Savic, 19 Lulic; 18 Luis Alberto (67′ 10 Anderson); 17 Immobile.

A disp: 23 Guerrieri, 55 Vargic, 15 Bastos, 13 Wallace, 4 Patric, 8 Basta, 96 Murgia, 7 Nani, 20 Caicedo. All: S. Inzaghi.

Indisponibili: Jordao. Squalificati: nessuno. Diffidati: Strakosha, Radu.

MILAN (4-3-3): 99 G. Donnarumma; 2 Calabria, 19 Bonucci, 13 A. Romagnoli, 68 Rodriguez; 79 Kessie (96′ 18 Montolivo), 21 Biglia, 5 Bonaventura; 8 Suso (107′ 11 Borini), 63 Cutrone (70′ 7 Kalinic), 10 Calhanoglu.

A disp: 90 A. Donnarumma, 75 Guarnone, 20 Abate, 17 C. Zapata, 15 G. Gomez, 4 Mauri, 73 Locatelli, 9 A. Silva. All: Gattuso

Indisponibili: Antonelli, Conti, Musacchio, Storari. Squalificati: nessuno. Diffidati: Biglia, Borini, Cutrone, Locatelli.

ARBITRO: Rocchi (sez. Firenze)

ASSISTENTI: Valeriani e Lo Cicero. IV UOMO: Tagliavento VAR: Irrati AVAR: Paganessi.

MARCATORI: –

NOTE. Ammoniti: Kessié (M), Romagnoli (M), Calabria (M), Marusic (L), Radu (L), Milinkovic (L). Recupero: 1′ pt, 2′ st, 1′ pts.

SEQUENZA RIGORI: Immobile (gol), Rodriguez (parato), Milinkovic (parato), Montolivo (parato), Lucas Leiva (parato), Bonaventura (gol), Parolo (gol), Borini (gol), F.Anderson (gol), Bonucci (gol), Lulic (gol), Calhanoglu (gol), Felipe Luiz (alto), Romagnoli (gol).

LA CRONACA