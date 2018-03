Lazio-Milan, Pancaro: “Una finale farebbe bene a entrambe. Milinkovic? É un top player”

LAZIO MILAN PANCARO – Manca pochissimo alla sfida dell’Olimpico tra Lazio e Milan: le due squadre si giocano un posto in finale di Coppa Italia. Intercettato dai microfoni di Calciomercato.it, il doppio ex Giuseppe Pancaro ha detto la sua sulla gara: queste le sue dichiarazioni.

FINALE – “Una finale farebbe bene a tutte e due le squadre: sono entrambe in lotta per tutti e tre gli obiettivi e per la Lazio sarebbe l’ennesima degli ultimi anni: un grande traguardo. E poi si sa: la Coppa Italia rappresenta comunque un obiettivo per tutte le squadre che la giocano”.”

JUVENTUS – “E’ la squadra più forte d’Italia, lo dicono i numeri. Ma in gara secca non è imbattibile e sia Lazio che Milan hanno già messo in luce questa cosa”.

INZAGHI – “Confermare è sempre più difficile che sorprendere e lui quest’anno sta facendo addirittura meglio dello scorso anno.

MILINKOVIC – “Milinkovic-Savic è un giocatore completo, un top player che al di là delle cifre ha dimostrato di poter giocare nelle migliori squadre del mondo: dalle big spagnole al Manchester City. E’ un’arma in più per questa Lazio. Ed è anche giovane…”.

DE VRIJ – “Fare un paragone con i giocatori con cui ho giocato io è sempre difficile, ma si tratta di un grande difensore. Anche per lui all’estero ci sarebbe spazio”.