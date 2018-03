Lazio-Milan, servono i gol del ritrovato Immobile. E Chinaglia è nel mirino…

COPPA ITALIA LAZIO MILAN IMMOBILE – E’ sicuramente uno dei più attesi per la sfida di questa sera tra Lazio e Milan: Ciro Immobile, dopo il breve periodo di appannamento dovuto anche all’infortunio, è tornato il bomber che abbiamo imparato a conoscere tutti quanti. Proprio in occasione della sfida al Milan in campionato lo scorso settembre, l’attaccante napoletano mise a segno la sua prima tripletta stagionale: oggi servirà la sua freddezza per accedere alla tanto ambita finale.

I NUMERI DI CIRO – Come ricorda la ‘Gazzetta dello Sport’, con il gol al Sassuolo domenica scorsa, Immobile è arrivato a 32. A quota 34 c’è Giorgio Chinaglia come recordman nelle reti segnate in una sola stagione: eguagliare o addirittura superare ‘Long John’ nella notte della semifinale sarebbe un’occasione irripetibile. Alla Lazio servono i gol di Ciro, attaccante che ha sempre timbrato il cartellino nelle partite che contano, quelle dove il pallone sembra pesare diversi chili: la doppietta in Supercoppa contro la Juventus ci regalò il primo trofeo stagionale, oggi potrebbe valere il diritto di giocare la terza finale in un anno.

M.B.