Lazio nel caos: adesso allo Steaua basta un gol

STEAUA LAZIO GOL RITORNO EUROPA – Il quarto k.o arriva in Europa, a casa dei romeni dello Steaua Bucarest. 1-0 per i padroni di casa, risultato che potrebbe compromettere la qualificazione della Lazio e che preoccupa in vista del match di ritorno di giovedì prossimo. Ora al club rossoblù, all’Olimpico, basterà un gol, mentre la squadra di Inzaghi avrà bisogno di due reti di scarto. Ma la qualificazione, come evidenzia La Gazzetta dello Sport, è ancora apertissima.

M.S.