Lazio, parla l’ex Siviglia: “Bisogna parlare di calcio e non di VAR, lamentarsi non porta nulla”. E su Luiz Felipe…

LAZIO INTERVISTA SIVIGLIA – Momento interlocutorio della stagione biancoceleste: la Lazio è chiamata a reagire prontamente ai ‘dispetti’ arbitrali già giovedì nella gara di ritorno degli Ottavi di Europa League contro la Dinamo Kiev. Per parlare di questo e tanto altro è intervenuto ai microfoni di ‘Radio Incontro Olympia’ Sebastiano Siviglia, ex difensore che con l’aquila sul petto ha disputato ben 158 partite in sei anni, segnando anche 10 gol. Queste le sue dichiarazioni.

TORTI ARBITRALI – “Mi piacerebbe tanto parlare di calcio e non di VAR perchè questo non è il campo. La lente la metterei su altri aspetti: la Lazio è una grande squadra e sta facendo molto bene, il fatto che ci si sta giocando un posto in Champions ne dimostra il valore. Allo stesso tempo, però, ci sono tante partite e quindi cresce la stanchezza ed è facile che i nervi possano saltare. Quanti benefici può portare lamentarsi per un errore arbitrale? Quello che succede poi fa parte del passato, un torto non è facile da digerire ma non si può fare nulla. Non parlerei di complotto ma di calo tecnico dei biancocelesti”.

CONDIZIONE FISICA – “Se andiamo a vedere le partite contro la Dinamo Kiev e il Cagliari sicuramente la Lazio a livello di energie è in flessione. Poi ci possiamo mettere di tutto dai pali ai rigori non dati ma io andrei oltre: la superiorità tecnica dei biancocelesti sta venendo a mancare rispetto a qualche mese fa. C’è un calo di punti e di rendimento dovuto alle tante partite che sono sempre difficili da amministrare. Se giochi tanto fai fatica, ora i ragazzi di Inzaghi devono essere bravi a recuperare il più in fretta possibile”.

CAGLIARI-LAZIO – “La Lazio ha legittimato il pareggio, il Cagliari ha fatto la partita che doveva fare e stava portando a casa un risultato importante. Alla fine la squadra di Inzaghi ha cambiato gioco vedendo che non riusciva a sfondare: l’entrata di Milinkovic ha permesso di giocare palloni in area e poi l’assist di Felipe ha concesso a Immobile la possibilità di realizzare il gol magnifico del pareggio”.

LUIZ FELIPE – “Sicuramente è un ottimo elemento, a me piace molto: ha personalità, qualità, forza e sarà il futuro della Lazio. Crescerà ancora, è giovane e quindi ha ancora molto da imparare. L’errore di Cagliari è di comunicazione tra lui e Strakosha: in quelle situazioni bisogna essere pessimisti, pensare sempre al peggio e spazzare senza aspettare l’intervento del portiere. Poi bisognerebbe conoscere le dinamiche del momento per valutare le responsabilità del singolo momento”.