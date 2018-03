Lazio, parla Peruzzi: “Contro il Milan non sarà semplice ma possiamo arrivare in finale”. E sui portieri…

Pubblicato 27/02/2018

LAZIO INTERVISTA PERUZZI – Nessuna conferenza stampa indetta né dalla Lazio né dal Milan alla vigilia della semifinale di Coppa Italia che si terrà domani sera alle 20:45 all’Olimpico. Per i biancocelesti, però, Angelo Peruzzi è intervenuto ai microfoni di ‘Radio Incontro Olympia’: tanti gli argomenti trattati, queste le dichiarazioni.

RINNOVO DE VRIJ – “Tare ha già detto tutto: non ha specificato i dettagli, ma si è capito cosa vuole fare la Lazio e cosa vuole fare il giocatore. Da agosto il diesse e Lotito hanno fatto di tutto per convincerlo, non tutte le trattative hanno però un lieto fine. Andremo avanti ugualmente. Il mio ruolo? Ho cominciato a dare delle regole e se dall’altra parte ci sta gente intelligente che le segue diventa più facile”.

I PORTOGHESI – “Nani ha un problema al piede che gli sta dando un po’ di fastidi. Inzaghi quando vuole decide di farlo giocare, i posti fissi nella squadra non ci sono. Poi sta al calciatore rispondere con delle belle prestazioni. Per quanto riguarda i due giovani, invece, entrambi sono stati sfortunati: Pedro Neto e Bruno Jordao hanno avuto alcuni problemi fisici ed inoltre non potevano essere convocati in Europa League. Devono ancora un po’ ambientarsi, ma hanno grande talento: il caso Luis Alberto insegna, pian piano scoprirete anche loro”.

GOL SUBITI DALLA LAZIO – “Sono tanti? Bisogna però considerare che Simone Inzaghi ha costruito una squadra votata all’attacco: ci piace creare gioco, anche fuori casa, e ci sta che a volte veniamo colpiti. Se vuoi vincere qualcosa devi imporre il tuo gioco: non nego che servirebbe più equilibrio, ma il nostro 3-5-2 non è un 5-3-2”.

QUESTIONE PORTIERI – “Strakosha sta facendo benissimo già dall’anno scorso e nessuno se lo aspettava: la cosa che più mi sorprende è che migliora partita dopo partita. Guerrieri non sta trovando spazio, ma è un grande lavoratore. Marchetti? Si allena, ma la situazione ripetto all’anno scorso è cambiata: c’era qualche problemino con la società già quando sono arrivato, sono state fatte altre scelte ma lui è rimasto ugualmente. Stesso discorso vale per Djordjevic, questi problemi ci stanno in tutte le squadre”.

LE TRE COMPETIZIONI – “Tutto è possibile, ci sono tanti scontri diretti: auspichiamo di arrivare più in alto possibile, poi alla fine faremo un bilancio. Domani ci aspetta un match importante, il Milan è in forma e non sarà semplice: hanno dei giocatori importanti, non è una squadretta. Hanno speso tanto e già avevano ottimi calciatori. Abbiamo le nostre possibilità, possiamo arrivare in finale”.

FUTURO – “Ho un contratto con i biancocelesti per altri due anni, poi vedremo. Da quando ho smesso di giocare a calcio non faccio più programmi. Per ora penso solo alla Lazio”.