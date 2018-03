Lazio, parla Tare: “E’ in questi momenti che si misura il carattere di un gruppo”

LAZIO TARE INTERVISTA – In casa Lazio è il momento di guardarsi negli occhi e ripartire: la squadra di Inzaghi si è riunita dopo la sconfitta di Napoli e il gruppo ha mostrato voglia di tornare a far vedere il proprio valore a partire già dalla sfida di giovedì in Europa League contro l’FCSB. Sulla stessa lunghezza d’onda di pensiero c’è il ds Igli Tare che in un’intervista a ‘Repubblica’ ha proposto una sua analisi del momento in casa biancoceleste.

COME RIPARTIRE – “È nei momenti di difficoltà che si misura il vero carattere di un gruppo. Se la squadra reagirà con lo spirito giusto, vorrà dire che è cresciuta e matura, che ha acquisito la mentalità su cui stiamo lavorando da tanto tempo. Dobbiamo accettare la critiche e ripartire. Importante che tutto l’ambiente sia unito e compatto, che la squadra senta il pubblico ancora più vicino”.