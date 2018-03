Lazio, il primo rinforzo in difesa si chiama Luiz Felipe: le ultime sul rinnovo

LAZIO LUIZ FELIPE RINNOVO – Non solo volti nuovi: dopo i primi sondaggi fatti dal ds Tare in Sud America per rinforzare la difesa, la Lazio vuole tutelarsi per tempo e blindare i giovani di talento già presenti in rosa. Proprio per questo, nei prossimi giorni, la società incontrerà Luiz Felipe per prolungare il rapporto con il brasiliano sino al 2022.

LA SITUAZIONE – Come si legge sulle pagine del ‘Corriere dello Sport’, infatti, già dopo la sfida contro la FCSB di domani sera, Lotito e Luiz Felipe potrebbero mettere nero sul bianco al nuovo accordo: un contratto sino al 2022 e uno stipendio che passerebbe dai 180mila euro attuali a circa 500mila euro.

LA CRESCITA DI LUIZ – Un giusto premio per un giovane che, in silenzio, ha cominciato a mettersi sempre più un luce offrendo prestazioni in crescendo. Luiz Felipe compirà 20 anni il prossimo mese ma già domani potrebbe guidare la linea di difesa nella sfida d’Europa League contro l’ex Steaua. Da Colina (un piccolo paesino in Brasile) a futuro e punto fermo della Lazio: la strada è appena cominciata.

