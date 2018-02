Lazio, il programma pre-Steaua: domani conferenza stampa alle 15:45

LAZIO STEAUA PROGRAMMA VIGILIA – Domani mercoledì 21 febbraio sarà già vigilia della delicatissima sfida contro la Steaua Bucarest valevole per il ritorno dei Sedicesimi di Europa League. La Lazio, con un comunicato ufficiale, ha reso noto il programma della vigilia.

CONFERENZA STAMPA – Domani, mercoledì 21 febbraio, il tecnico biancoceleste Simone Inzaghi e Thomas Strakosha interverranno in conferenza alle ore 15:45 dalla Sala Stampa del Centro Sportivo di Formello per presentare la gara Lazio-FCSB, valida per il ritorno dei sedicesimi di finale di Europa League.

ALLENAMENTO – I biancocelesti, successivamente, scenderanno in campo alle 16:30 per l’allenamento con i primi 15 minuti aperti ai media.

