Lazio-Roma cinque giorni dopo i quarti di finale di Champions

LAZIO ROMA DERBY – Con la storica qualificazione della Roma ai quarti di finale di Champions League, sono due le squadre italiane in corsa tra le prime otto d’Europa. Un vero e proprio tour de force, quello che spetterà ai giallorossi, che dovranno vedersela con Crotone, Bologna e Fiorentina. Il 10 o l’11 aprile poi ci saranno i quarti di ritorno di Champions League, il ciclo cruciale per la squadra di Eusebio di Francesco si concluderà con il derby di ritorno in casa della Lazio, un vero e proprio scontro diretto per un posto in Champions. Appuntamento al 15 aprile alle 18:00.