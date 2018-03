Lazio, senti Zoff e Ravanelli: “Squadra danneggiata, ma deve fare quello che sa”

ZOFF RAVANELLI LAZIO VAR – Non si placano le polemiche sulla Var, che avrebbe pesantemente danneggiato la Lazio da inizio stagione. Anche due celebri ex biancocelesti, Dino Zoff e Fabrizio Ravanelli, hanno voluto dire la loro riguardo gli errori arbitrali che hanno come protagonista la squadra di Inzaghi. I due, intervistati da La Gazzetta dello Sport, hanno espresso un concetto comune: il bisogno di reagire per ottenere nuovamente grandi risultati. “Guai pensare che gli errori siano voluti. La Lazio deve fare quello che sa”, ha detto l’ex portiere e tecnico biancoceleste. Mentre Ravanelli ha aggiunto: “La squadra è stata danneggiata, ma merita di arrivare almeno quarta”. Una frustrazione comprensibile dunque, ma Inzaghi e i suoi hanno, secondo i due ex, le risorse per reagire.