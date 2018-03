Lazio, senza Immobile non sei la stessa: i numeri parlano chiaro

pubblicato il 16/02

APPROFONDIMENTO LAZIO IMMOBILE – Senza Immobile e la sua capacità di insaccare la palla in rete la Lazio non è la stessa. A confermarlo è l’analisi proposta da LazioPage, numeri che parlano chiaro. Ciro, attuale capocannoniere della Serie A e tra gli attaccanti più prolifici d’Europa, nonostante una netta frenata continua ad essere determinante per il rendimento della squadra.

LAZIO, SENZA IMMOBILE NON SEI LA STESSA – Quando il partenopeo va in gol, la Lazio ha una percentuale di vittoria quasi massima, del 93%. Situazione totalmente opposta si presenta invece quando Ciro non segna: in questo caso, i biancocelesti toccano appena il 41% risultati positivi. Insomma, l’incisività del bomber e le vittorie della squadra sembrano viaggiare di pari passo.

A.M.