Lazio-Steaua, attesi all’Olimpico circa 5.000 tifosi romeni

TIFOSI LAZIO STEAUA – Più e più volte Simone Inzaghi, nel post partita di Lazio-Verona, ha ripetuto che i tifosi in arrivo dalla Romania saranno più di 10.000. In realtà il numero reale dovrebbe essere dimezzato, ma comunque importante. Secondo ‘La Gazzetta dello Sport’ sarebbero 5.000 i supporters della Steaua che questa sera inciteranno la loro squadra all’Olimpico. Sembra che solo 500 di essi vengano dalla Romania: gli altri sono residenti in Italia, la maggior parte a Roma. Un migliaio di loro dovrebbe guardare la partita dalla Tribuna Monte Mario, gli altri dal settore ospiti.

TIFOSI STEAUA – Vicino Villa Borghese è stato istituito un punto di incontro per tutti i tifosi romeni. Sia i supporters della Steaua che quelli della Lazio, che dovrebbero essere 15.000, potranno acquistare i biglietti fino a pochi minuti prima del calcio di inizio.

J.C.