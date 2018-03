LAZIO-STEAUA, informazioni utili per i tifosi romeni residenti a Roma

LAZIO STEAUA TIFOSI INFORMAZIONI – Il sito ufficiale della Lazio rende noto un comunicato nel quale si informano i sostenitori dello Steaua Bucarest residenti a Roma e zone limitrofe che “è stato predisposto un meeting point in centro città dove essi potranno riunirsi con i propri connazionali.“

MEETING POINT – Il punto di incontro è situato a Villa Borghese, Piazzale delle Canestre. Nelle immediate vicinanze del meeting point sarà possibile parcheggiare sia autovetture, bus o van. L’intera tifoseria romena verrà trasferita allo Stadio Olimpico di Roma con apposite navette messe a disposizione dalla Questura di Roma e da Roma Capitale. Al termine della gara le medesime navette riporteranno l’intera tifoseria presso il meeting point. L’area di Piazzale delle Canestre sarà vigilata sin dal mattino di giovedì 22/02/2018. Per i tifosi rumeni residenti a Roma o nelle zone limitrofe che dovessero raggiungere lo Stadio Olimpico autonomamente sarà possibile parcheggiare le autovetture presso il Lungotevere della Vittoria.

DIVIETI – Si ricorda che è vietata l’introduzione allo stadio di qualsiasi materiale pirotecnico, oggetti contundenti o comunque atti ad offendere. Allo stesso modo tutti gli striscioni non dovranno recare simboli o scritte a sfondo razziale, religioso o discriminatorio. Ricordiamo altresì che è vietata l’introduzione di bottiglie all’interno dello stadio ed è vietato il consumo di alcool sia all’interno che nelle immediate vicinanze dello stadio. Eventuali trasgressori saranno puniti secondo la legge italiana.

BIGLIETTI – Per coloro i quali dovessero raggiungere Roma nelle ultime ore che precedono la gara è stato predisposto un botteghino dove sarà possibile acquistare biglietti esclusivamente per il settore ospiti, fino ad esaurimento. Il punto vendita è situato allo stadio Olimpico presso l’ex Ostello della Gioventù, Viale delle Olimpiadi. La vendita è consentita tra le ore 12 e le ore 17 del giorno di gara. Dopo le ore 17 non sarà più possibile acquistare biglietti. La vendita è consentita solo per i cittadini rumeni che dovranno provare la propria cittadinanza esibendo copia del passaporto o della carta di identità. In ultimo si ribadisce che per accedere all’impianto è necessario esibire unitamente al biglietto di ingresso un documento di identità in corso di validità.