Lazio, un calendario da Champions. E giovedì l’iniziativa per le donne

LAZIO CALENDARIO CHAMPIONS – Il calendario strizza l’occhio alla Lazio. Lo stop di sabato contro la Juventus e la sconfitta in Coppa contro il Milan ha riportato qualche malumore, ma ora i biancocelesti possono concentrarsi, come evidenzia La Gazzetta dello Sport, su campionato ed Europa. L’Europa: giovedì, 8 marzo, arriva la Dinamo e la società ha pensato alle donne. Una promozione che offre alle tifose la possibilità di entrare in curva a soli 5 euro.