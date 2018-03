Lazio-Verona, Farris: “Siamo tornati nella zona che ci compete. Scelte azzeccate, buona la difesa”

LAZIO VERONA FARRIS – Una vittoria che ha fatto tornare il buonumore in casa Lazio dopo le tre sconfitte consecutive subite in campionato: contro l’Hellas Verona, i biancocelesti hanno avuto la possibilità di tornare quarti, ad una sola lunghezza di distanza dalla Roma, terza. Ai microfoni del canale tematico biancoceleste, il vice di Inzaghi, mister Farris, ha commentato la gara all’Olimpico contro gli uomini di Pecchia: queste le sue dichiarazioni.

CHAMPIONS – “Dopo il successo contro l’Hellas Verona siamo tornati nella zona Champions, che è quella che ci compete, e credo ci vedrà protagonisti fino alla fine del campionato, magari alternando le posizioni, ma saremo in corsa fino al termine del campionato.”

SCELTE – “Le nostre scelte iniziali erano dettate dalla squalifica di Leiva, dalla partita di giovedì scontro contro l’FCSB e dal fatto che rigiocheremo giovedì nel ritorno dei sedicesimi di finale di Europa League contro la compagine romena: siamo reduci da una sconfitta ma la qualificazione resta ancora in piedi, teniamo alla kermesse continentale e tenteremo di fare il meglio possibile. Era necessario ripartire, abbiamo quindi schierato una formazione che reputavamo affidabile ed abbiamo ottenuto un ottimo risultato.”

PAROLO REGISTA – “Parolo ha ricoperto la posizione di play-maker con grande sagacia tattica: è un calciatore di esperienza, corsa, voglia: ieri ha agito da schermo, lavorando al meglio in fase di impostazione atteggiamento. Dopo un primo tempo in cui avevamo costruito molto senza segnare, c’era il pericolo di innervosirsi ma siamo stati bravi a non subire gol senza esporci ai contropiedi scaligeri.”

DIFESA – “Sono stati bravi i nostri difensori; nonostante i 33 gol incassati in questo campionato, che sono tanti, gli elementi del pacchetto arretrato restano calciatori di ottimo livello e riescono a rendere al meglio quando sono aiutati da tutta la squadra”