Lazio-Verona. Lulic fa 200 ed agguanta un laziale DOC

LULIC LAZIO PRESENZE 200 – 200 volte Senad Lulic. Un traguardo importante quello che stasera il capitano della Lazio infrangerà: come sottolinea il Corriere dello Sport, infatti, il centrocampista bosniaco raggiungerà quota 200 presenze in campionato, avendo disputato con la maglia biancoceleste ben 261 partite. In totale, mister 71 ha totalizzato gli stessi numeri di un grande giocatore del passato, un laziale DOC: si tratta di Alessandro Nesta. E proprio come lui negli anni, grazie anche a quel gol del 26 maggio, Senad Lulic è diventato una vera e propria icona della Nord.

M.S.