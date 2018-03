Lazio-Verona, l’undicesimo uomo in campo per la vittoria

SPETTATORI LAZIO VERONA – La Lazio deve ripartire. E quale migliore occasione che incontrare la penultima in classifica per farlo? All’Olimpico ci saranno, stasera, 25mila spettatori e sono attesi anche 110 ultras Irriducibili dell’Hellas Verona: come evidenzia il Corriere dello Sport, sarà fondamentale il fattore T per tornare a vincere. Un fattore che, come ha anche ricordato Inzaghi, è sempre rimasto vicino alla squadra, persino delle trasferte più ostiche come quella a Bucarest.