Lazio-Verona, Nicolas: “Nessun calcolo, ci serve un colpaccio come a Firenze”

LAZIO VERONA NICOLAS – Stasera la Lazio sarà impegnata in Romania nei sedicesimi d’andata di Europa League, ma lunedì dovrà vedersela con il Verona nel posticipo della venticinquesima gara di campionato. L’obiettivo è chiaro: vincere e riprendersi il terzo posto perso dopo la sconfitta contro il Napoli. Il portiere del Verona Nicolas Andrade ha parlato a L’Arena in vista della sfida contro i biancocelesti: queste le sue dichiarazioni.

LA GARA – “La classifica non ci dà spazio per i calcoli. È chiaro che se a Genova fossimo stati zero a zero a poco dalla fine della partita, avremmo badato a portare a casa il punto. Però a noi serve un altro colpo come a Firenze e poi dobbiamo far bene nelle gare in casa”.