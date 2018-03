Lazio verso il turnover. Nani vecchia conoscenza della Dinamo

LAZIO DINAMO NANI EUROPA – Inzaghi punta a dosare le forze. Questa settimana c’è anche il doppio confronto di Europa League contro la Dinamo Kiev. Come riporta l’odierna rassegna stampa del Corriere dello Sport, sembra che Inzaghi stia preparando un considerevole turnover. Potrebbe riposare anche Ciro Immobile, sostituito da uno tra Nani e Caicedo. Dal primo minuto per Felipe Anderson e Murgia. In cabina di regia possibile staffetta tra Lucas Leiva e Parolo, mentre dietro a riposare sarà de Vrij.

NANI CHI SI RIVEDE – Luis Nani contro gli ucraini ha vinto per due volte con la maglia del Manchester United nella fase a gironi di Champions League del 2007. Un altro giocatore della rosa biancoceleste che conosce la Dinamo Kiev è Stefan de Vrij, che però ne uscì sconfitto. Infine Inzaghi e Peruzzi, che da giocatori hanno incrociato il loro cammino con gli ucraini per due volte ciascuno.