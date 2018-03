LAZIONALI. Olanda, tra i pre-convocati per le sfide di marzo c’è anche De Vrij

OLANDA DE VRIJ PRECONVOCATI – L’Olanda non sarà tra i protagonisti del Mondiale di Russia 2018. Il 23 e 26 marzo la Nazionale Orange scenderà in campo in amichevole contro Inghilterra e Portogallo e fra i 33 pre-convocati del ct Koeman c’è anche il laziale Stefan de Vrij.

🔶⚽ Altijd op de hoogte zijn van de eerstvolgende Oranje-interland? Bekijk hier het volledige programma: https://t.co/UTAeq4VsHs. #onsoranje #tickets — OnsOranje (@OnsOranje) February 22, 2018