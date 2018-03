LE PAGELLE DEI QUOTIDIANI. Il migliore è Felipe Anderson, male De Vrij

PAGELLE DEI QUOTIDIANI – La Lazio non passa contro la Dinamo Kiev all’Olimpico. Finisce 2-2 e i ragazzi di Inzaghi si complicano, e non di poco, le cose in vista del ritorno a casa degli avversari il 15 marzo. Il migliore in campo per i biancocelesti è Felipe Anderson, male De Vrij. Ecco le pagelle dei quotidiani nazionali in edicola stamane.

CORRIERE DELLO SPORT

LAZIO (3-5-2): Strakosha 5.5, Wallace 5 (40′ st Nani sv), De Vrij 5, Radu 6.5, Basta 6 (29′ st Patric 6), Leiva 5.5, Murgia 6 (29′ st Parolo 5.5), Milinkovic 6, Lukaku 5.5, Felipe Anderson 7, Immobile 6.5. (23 Guerrieri, 15 Bastos, 18 Luis Alberto, 20 Caicedo). All.: S.Inzaghi 5.5.

LA GAZZETTA DELLO SPORT

LAZIO (3-5-2): Strakosha 6, Wallace 6.5 (40′ st Nani sv), De Vrij 5, Radu 6.5, Basta 6 (29′ st Patric 6), Leiva 6.5, Murgia 6 (29′ st Parolo 6), Milinkovic 6.5, Lukaku 6.5, Felipe Anderson 7.5, Immobile 6.5. (23 Guerrieri, 15 Bastos, 18 Luis Alberto, 20 Caicedo). All.: S.Inzaghi 5.5.

LE PAGELLE DI LAZIONEWS.EU