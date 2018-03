LE PAGELLE DEI QUOTIDIANI. Nani da 4, si salvano solo Leiva e Felipe Anderson

LE PAGELLE DEI QUOTIDIANI – La Lazio non si rialza e perde anche in Europa League. I biancocelesti escono dal match contro lo Steaua Bucarest con qualche rimpianto e una prestazione di alcuni ben sotto la sufficienza. Ecco le pagelle dei quotidiani oggi in edicola.

Corriere dello Sport

Strakosha 6; Bastos 5, Luiz Felipe 6,5, Caceres 6; Basta 6, Murgia 6, Leiva 6,5, Milinkovic 6,5, Lukaku 5 (dal 75’ Lulic 6); Nani 4 (dal 55’ Felipe Anderson 6,5), Caicedo 5,5 (dal 55’ Immobile 5); All. Inzaghi 6.

La Gazzetta dello Sport

Strakosha 6; Bastos 5,5, Luiz Felipe 6, Caceres 6; Basta 5, Murgia 6, Leiva 6,5, Milinkovic 6, Lukaku 5,5 (dal 75’ Lulic 6); Nani 5 (dal 55’ Felipe Anderson 6), Caicedo 5 (dal 55’ Immobile 5); All. Inzaghi 6.

La Repubblica

Strakosha 6; Bastos 5, Luiz Felipe 6, Caceres 5,5; Basta 5, Murgia 5,5, Leiva 6,5, Milinkovic 5, Lukaku 5 (dal 75’ Lulic 5,5); Nani 4,5 (dal 55’ Felipe Anderson 6), Caicedo 5 (dal 55’ Immobile 5).