Lega Serie A, elezione presidente: 8 club chiedono rinvio

LEGA SERIE A – Il 14 febbraio per gli “innamorati del calcio” doveva essere la giornata dell’elezione del presidente della Lega Serie A ma pare che così non sarà. Sembra infatti, stando a quanto afferma ‘Sky Sport‘ che 8 squadre hanno deciso di non presentarsi all’Assemblea elettiva. Benevento, Bologna, Fiorentina, Inter, Juventus, Roma, Sampdoria e Sassuolo, attraverso una lettera, hanno fatto sapere di non esserci quel giorno. Il motivo? Sembra che vogliano aspettare il commissario Giovanni Malagò, numero uno del Coni, impegnato fino a fine mese in Corea del Sud per i Giochi Olimpici invernali, con conseguente rinvio delle elezioni per insufficienza dei numeri necessari.

LA LETTERA – “La convocazione richiesta da alcuni club non contribuisce a favorire la concordia in vista del processo di riforma che il calcio italiano dovrà affrontare nei prossimi mesi. Gli errori di questi anni possono essere fermati solamente se tutti sapranno dialogare con senso di responsabilità, calma e attitudine all’ascolto senza colpi di mano.” – questo uno stralcio del documento.