Leiva: “Lazio, club dalla grande storia. Nello spogliatoio atmosfera fantastica, siamo un bel gruppo” (VIDEO)

pubblicato 08/02

LAZIO LEIVA LUCAS – Si è preso la Lazio Lucas Leiva, idolo dei tifosi biancocelesti e leader nello spogliatoio. L’ex Liverpool si è raccontato un’intervista pubblicata sul sito della Serie A Tim.

LAZIO – “Per me giocare nella Lazio rappresenta una nuova opportunità, è il club che mi ha aperto le porte in Italia, significa vivere in una città meravigliosa come Roma, ma soprattutto vuol dire stare in un club con una grande storia. La nostra forza principale è la squadra, tutti quelli che entrano in campo danno il 100%, e cerchiamo sempre di aiutarci. In spogliatoio c’è un’atmosfera fantastica: il segreto di questa squadra direi che è la squadra stessa.”

TIFOSI – “I tifosi qui a Roma mi fanno sentire davvero il benvenuto, quindi ringrazio tutti: credo che insieme saremo più forti. Sono brasiliano ma ho origini italiane: sono nato a Durados, ad est. Sono cresciuto in una fattoria, e mi sento brasiliano nel modo in cui amo il sole e la musica, e anche nel modo in cui gioco a calcio: aggressivo, ma tecnico. Nella mia fattoria in Brasile ho alcuni cavalli, e mi mancano molto.”

PASSIONE PER I CAVALLI – “Stavo pensando di chiamare il mio prossimo cavallo Ciro, ma credo che dovrò chiederlo anche ad Immobile: non so se sarà contento.”

CALCIO – “Il calcio ha sempre fatto parte della mia vita perchè mio zio era un calciatore; giocare mi ha aiutato ad avere disciplina: credo che senza regole sia molto difficile diventare un giocatore professionista, e credo anche che il calcio aiuti i ragazzi ad avere una vita sociale. Per me giocare a calcio è un sogno, e lo è ancora oggi: è uno sport bellissimo, ci sono tantissimi tifosi ovunque. Mi sveglio tutte le mattine e cerco di sfruttare questa fortuna al meglio, anche perchè so che un giorno questo sogno avrà fine; quindi, cerco solo di divertirmi molto.”

ITALIA – “La cosa che mi piace di più dell’Italia sono le persone, sempre molto aperte e pronte ad aiutarsi: è molto simile al Brasile, ma paragonando l’Italia alle altre Nazioni credo che la cosa che apprezzo di più sia senza dubbio il cibo. Abbiamo un grande chef qui.”

SOCIAL – “Utilizzo i social media per essere vicino ai miei tifosi e per condividere con loro un po’ della mia vita; ovviamente non si può condividere tutto, ma sentirsi più vicini si può. Vorrei promettere a tutti i tifosi della Lazio nel mondo che in campo darò sempre il 100% e non mollerò mai”.