L’ex Fiori: “Strakosha uno dei migliori della Serie A, domenia favorita la Lazio”

FIORI LAZIO MILAN STRAKOSHA – Tra i migliori biancocelesti c’è sicuramente Thomas Strakosha. Il portiere è apprezzato anche dall’ex biancoceleste Valerio Fiori che, intervenuto per FootballCrazy, ha parlato delle prestazioni del ragazzo: “Strakosha è uno dei migliori portieri in Serie A, in prospettiva anche d’Europa. Come secondo consiglierei un portiere d’esperienza che lo possa aiutare a crescere ancora”

Milan-Lazio – “Domenica vedo la Lazio favorita, anche se il Milan è in ripresa vedo i biancocelesti più avanti e favoriti per il terzo posto.”