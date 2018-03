L’ex Juve Branescu all’amico Rocchi: “Stasera tifo Steaua”. Ma c’è un regalo…

FCSB LAZIO BRANESCU – Si chiama Laurentiu Branescu, di professione fa il portiere, il suo cartellino appartiene ancora alla Juventus, ma quest’anno difende i pali della Dinamo Bucarest. Dal gennaio del 2014, la società bianconera lo manda in prestito in giro per l’Italia e l’Europa. Tra le varie esperienze, quella del 2014-15 con gli ungheresi dell’Haladas gli ha permesso di conoscere Tommaso Rocchi. E l’estremo difensore rumeno ha voluto fare un regalo all’ex compagno, oggi allenatore della Lazio Under 15: una sciarpa celebrativa per metà biancoceleste e per metà biancorossa (i colori della Dinamo).

LE PAROLE – “Ho comprato questa sciarpa per donarla a Rocchi. Voglio ricordare la qualificazione in Champions League della Lazio di dieci anni fa (quando, nei preliminari, la Lazio di Delio Rossi eliminò i rumeni di Radu, ancora in patria, ndr). Per me sarà difficile tifare per i biancocelesti perché sono cresciuto nella Juventus. Tiferò per la Romania stasera, ma farò questo regalo a Tommaso. Gli farà piacere…”, ha detto Branescu a ‘digisport.ro’.