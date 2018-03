L’ex Lozinsky: “Lazio squadra equipaggiata. Dinamo, punta sul ritorno”

LAZIO DINAMO LOZINSKY – Vladimir Fyodorovich Lozinsky, ex difensore della Dinamo Kiev a cavallo fra gli anni Settanta ed Ottanta (225 presenze nell’allora campionato sovietico, condite da 9 gol), ha presentato il match di stasera in programma all’Olimpico fra gli ucraini e la Lazio, valido per l’andata degli ottavi di finale di Europa League. Ecco quanto dichiarato ai microfoni di ‘dynamo.kiev.ua’.

LAZIO-DINAMO – “Il gioco della Dinamo Kiev non è irresistibile, ci sono problemi di quantità e qualità. Ma lo staff tecnico ha studiato tutte le carenze e lavora per eliminarle, cercando di portare equilibrio. Spero che in Italia vedremo dei cambiamenti qualitativi. La Dinamo giocherà tutti i 90 minuti con grande dedizione e i giocatori dimostreranno la loro voglia di vincere. La Lazio è una squadra esperta, ben equipaggiata, in grado di ottenere i propri obiettivi. Non è un caso se la Serie A è inclusa tra i cinque migliori campionati. Sicuramente la Dinamo Kiev avrà delle difficoltà. Tutto sarà deciso dalla prontezza psicologica dei giocatori, dalla forma fisica, dalla capacità di dare tutto. Voglio augurare alla squadra di ottenere un risultato accettabile. L’incontro di ritorno si terrà a Kiev e sarà molto importante”.