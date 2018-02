Liga, Caicedo è indagato per una partita truccata: cosa rischia l’attaccante

CAICEDO INDAGATO – Il nome di Caicedo è finito nella lista degli indagati per una partita truccata in Liga. A riportare la notizia è il quotidiano spagnolo ‘Marca’. Sono 41 le persone sotto inchiesta per un caso di combine nella partita Levante-Saragozza nella stagione 2010/2011.

LEVANTE SARAGOZZA – La partita, l’ultima della stagione 2010/2011, è terminata 2-1 per il Saragozza, che in questo modo è riuscito a salvarsi. A retrocedere è stato il Deportivo. La gara ha però destato però sospetti fin dall’inizio. Il caso, inizialmente archiviato, è stato riaperto lo scorso 5 febbraio.

CAICEDO PARTITA TRUCCATA – L’attaccante della Lazio sarebbe nella lista degli indagati perché a conoscenza dei fatti. All’epoca infatti giocava nel Levante, in prestito dal Manchester City. Dal Tribunale hanno chiesto per tutti gli indagati 2 anni di carcere e 6 di inibizione per qualsiasi attività legata al calcio.

Josephine Carinci