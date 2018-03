Lippi: “Inzaghi è una sorpresa nella gestione della squadra. Nazionale? Abbiamo una storia illustre, ma…”

LAZIO MARCELLO LIPPI – Marcello Lippi, l’ex allenatore Campione del Mondo nel 2006 ha rilasciato una lunga intervista a La Gazzetta dello Sport durante la quale ha parlato di campionato, di Scudetto, e anche di Lazio, rivelazione di questa Serie A. Ecco le parole di stima da parte dell’ex ct azzurro nei confronti di mister Inzaghi.

SU INZAGHI – “Inzaghi è una sorpresa per come gestisce tatticamente e organizzativamente squadra, turnover e situazioni”.

DELUSIONE AZZURRA – “Italia fuori come la Cina? Il discorso è molto diverso. Sono arrivato che la Cina aveva un punto in quattro partite e ne abbiamo fatti undici nelle altre sei. Per un punto abbiamo perso i playoff, dopo aver battuto per la prima volta la Corea del Sud. Laggiù sono tutti contenti e ottimisti. Dirò sì all’offerta per allungare il contratto fino a tutto il 2022: l’obiettivo è il Mondiale in Qatar, ho già inserito tanti giovani che si sono integrati. Purtroppo ci sono risultati e risultati. Italia? In 88 anni, da quando esiste il Mondiale, ne abbiamo vinti quattro e non abbiamo conquistato la fase finale due volte. Tranne un paio di nazionali, tutti ci metterebbero la firma. Ora però rosichiamo”.