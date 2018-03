LIVE FUNERALI ASTORI. Malagò: “Portiamo avanti i suoi valori. Faremo qualcosa per ricordarlo” (FOTO)

FUNERALI ASTORI SANTA CROCE FIRENZE – Oggi è il giorno dell’ultimo saluto a Davide Astori, difensore e capitano della Fiorentina drammaticamente scomparso nella notte tra sabato e domenica. La città toscana si stringe attorno al suo numero 13 e alla sua famiglia e, dopo il tanto affetto mostrato ieri a Coverciano con 15mila tifosi presenti alla camera ardente, oggi la Basilica di Santa Croce si riempie per celebrare i funerali. Sono tante le autorità e i colleghi calciatori presenti: da Di Biagio a Spalletti, da Totti a Costacurta. A portare il saluto e il cordoglio della Lazio vi sono Peruzzi e Manzini: tutti uniti, insieme per abbracciare un’intera città morsa dal dolore e dalla tristezza.

AGGIORNAMENTO ORE 14:50 – I valori di Davide Astori “dovrebbero essere i valori che in tutto lo sport, partendo dal calcio, bisognerebbe portare avanti”. Lo dice Giovanni Malagò, presidente del Coni, parlando del capitano della Fiorentina, al termine della cerimonia funebre oggi a Firenze. “E’ una grande testimonianza – ha aggiunto – e una bella responsabilità per tutti quelli che erano qui oggi e che credono in questi valori da portare avanti”. Malagò ha spiegato che “sicuramente faremo qualcosa per ricordare Astori“, ma “penso che adesso sia prematuro parlarne: ho accennato qualcosa alla sua famiglia, ci sentiremo con calma nei prossimi giorni e settimane, è giusto che sia così”.

AGGIORNAMENTO ORE 12:30 – Il feretro esce dalla Basilica di Santa Croce: la piazza saluta per l’ultima volta il proprio capitano intonando l’inno della Fiorentina. Istanti profondi, solenni: la commozione e i brividi inondano lo spazio antistante la chiesa. “C’è solo un capitano!”, così tutti salutano Davide Astori. Mentre il popolo di Firenze canta, il sindaco della città Nardella stringe la famiglia di Davide in un amoroso abbraccio.

AGGIORNAMENTO ORE 12:15 – Sebastien Frey, ex portiere della Fiorentina, ricorda Davide ai microfoni di ‘Sky’: “la scomparsa di Astori ha unito per la prima volta nella storia il mondo del calcio. Tutti vogliono ricordare il ragazzo sorridente che era: da oggi la Fiorentina giocherà con 12 uomini”. Poco dopo è il presidente Malagò a prendere parola: “Toccante l’omelia del Cardinale che ha ricordato Davide come era ovvero un uomo di sport”.

AGGIORNAMENTO ORE 12:10 – La Fiorentina lascia la Basilica: i giocatori, visibilmente provati, raggiungono il pullman in fondo alla piazza accompagnati dal saluto dei tifosi. Il silenzio di migliaia di persone raccolte in preghiera crea un’atmosfera struggente: l’allenatore Stefano Pioli saluta commosso.

AGGIORNAMENTO ORE 12:00 – Termina la celebrazione funebre: il feretro tra poco lascerà la Basilica: intanto un lungo applauso commosso della piazza. Bandiere e sciarpe al vento per l’ultimo saluto al capitano della Fiorentina: si prega insieme, vicini. Un unico cuore.

AGGIORNAMENTO ORE 11:30 – Prende parola Marco Astori, fratello di Davide, che al termine della celebrazione funebre ricorda il compianto parente: “Grazie a tutti per essere qui, grazie per esserci stati tutti vicini in questi giorni”. La voce è spezzata dal pianto, le parole non servono per descrivere il dolore della perdita. Segue un intervento di Milan Badelj, centrocampista della Fiorentina e che prende parola a nome della squadra tutta: “Davide tu sei semplice, diretto, drammatico: con il tuo sguardo riesci a rimanere dentro ognuno di noi, ci hai indicato la strada guidandoci con il cuore. Sei il fratello, il figlio che ognuno avrebbe voluto: un calciatore che c’era sempre dentro e fuori dal campo. Un uomo comune, un calciatore nel tempo libero come amavi definirti. Un saluto alla famiglia, alla piccola Vittoria che dovrà sapere che il padre era un Uomo con la “U” maiuscola. Voglio finire con un aneddoto che fa capire chi eri, mio Davide: ogni mattina arrivavi per primo nella sala della fisioterapia ed accendevi la luce. Questo sei per noi: luce”. Un lungo applauso della piazza accompagna il ricordo commosso del giocatore viola.

AGGIORNAMENTO ORE 11:00 – Il Cardinale Betori durante l’omelia: “nella vita avvengono fatti inspiegabili, uno di questi è la morte. Non chiedetemi o chiedetevi spiegazioni ma preghiamo e utilizziamo questi momenti per pensare. La vita c’è data come un dono d’amore dei nostri genitori senza che noi la chiediamo, ci è tolta dalla morte in tempi e modi imprevedibili. La fragilità della vita ci pesa: il modo crudele con cui il nostro capitano ci è stato tolto ci riporta alla nostra povertà di creature. Non abbiamo tutto, non possiamo controllare tutto, ma le cose essenziali le riceviamo, come la vita; la morte di Davide ci richiama all’umiltà, alla gratitudine e al senso del limite che spesso manca in questo tempo di superbia. La sua vita spezzata da un male misterioso richiami tutti noi a prenderci cura della vita degli altri, soprattutto dei più deboli e bisognosi. Il ruolo di capitano della Viola consacra Davide alla storia di questa città: oggi Astori è ricordato come fiorentino, un fiorentino da sempre e per sempre. Se tanta è la sofferenza è perché veri e forti erano i legami tra la gente e Davide”.

AGGIORNAMENTO ORE 10:45 – In Piazza Santa Croce gli altoparlanti diffondono le preghiere del Cardinale Betori: “siamo vicini alla famiglia e alla società Fiorentina: onoriamo Davide in una Basilica dove sono ricordate le figure più grandi di questa città così come era lui”.

AGGIORNAMENTO ORE 10:30 – Un lungo e commovente applauso accompagna l’ingresso del feretro all’interno della Basilica: la cerimonia funebre ha inizio.

AGGIORNAMENTO ORE 10:20 – La cerimonia tarda ad incominciare, intanto continuano ad arrivare calciatori e personaggi del mondo dello sport: tra loro il giocatore del Napoli, Maggio e l’ex attaccante della Fiorentina Babacar. Pochi istanti dopo giunge la Juventus: Chiellini si ferma a dare conforto alla famiglia di Astori, dietro di lui Allegri, Barzagli, Pjanic, Marchisio, De Sciglio, Landucci (vice di Allegri) e Folletti (preparatore atletico) e il capitano della Nazionale Buffon.

AGGIORNAMENTO ORE 10:10 – Un lunghissimo applauso sottolinea l’arrivo del feretro: “Ciao capitano” gridano i tifosi, centinaia di sciarpe viola colorano la piazza.

AGGIORNAMENTO ORE 10:05 – Piazza Santa Croce ormai gremita si prepara all’arrivo del feretro di Davide Astori: tanta commozione, emozioni fortissime. La città è pronta per l’ultimo saluto al suo capitano.

AGGIORNAMENTO ORE 10:00 – Il Presidente della Fiorentina Diego Della Valle giunge in Basilica accolto da un lunghissimo applauso della gente presente in piazza: con lui anche Matteo Renzi, tifoso della viola e ex sindaco della città. Ci sono anche le delegazioni del Bologna e del Sassuolo.

AGGIORNAMENTO ORE 09:50 – Maurizio Manzini, team manager della Lazio, è presente in Basilica insieme a Davide Di Gennaro, centrocampista biancoceleste ed ex compagno di squadra di Astori ai tempi del Cagliari.

AGGIORNAMENTO ORE 09:45 – Ci sono Malagò e il Ministro dello Sport Lotti, poi una presenza inattesa: Marco Van Basten si presenta alla cerimonia accolto da un lungo applauso della piazza. Dietro di loro la delegazione del Milan: c’è Baresi.

AGGIORNAMENTO ORE 09:40 – Giungono le delegazioni della Roma e dell’Inter: per i capitolini ci sono Francesco Totti, El Shaarawy, Pellegrini e Baldissoni, per i nerazzurri Candreva, D’Ambrosio, Zanetti, Spalletti e Gagliardini. Arriva anche Borja Valero, accolto da una vera e propria ovazione dai tifosi viola. Dietro di loro giungono Filippo Inzaghi e l’ex ct Giampiero Ventura.

AGGIORNAMENTO ORE 09:30 – Arriva Francesca Fioretti, accolta da un lungo ed emozionante applauso: poco dopo fanno il loro ingresso in Basilica il Cagliari calcio e il presidente Giulini: la società sarda ha ritirato la maglia numero 13 di Astori.

AGGIORNAMENTO ORE 09:20 – Nella Basilica fanno il loro ingresso i giocatori della Fiorentina: insieme ai compagni di squadra di Astori presenti anche le giovanili della Viola e la squadra femminile. Arrivati Florenzi, Bernardeschi e Perin: con loro anche ex compagni di Davide come Rog, Antonelli e il laziale Federico Marchetti.

AGGIORNAMENTO ORE 09:15 – Inizia a riempirsi di tifosi la piazza antistante la Basilica: il colore viola predomina, la gente di Firenze abbraccia per l’ultima volta il proprio capitano. A celebrare la cerimonia sarà il Cardinale Betori.

AGGIORNAMENTO ORE 09:00 – Manca poco all’inizio della celebrazione: nella Basilica di Santa Croce sono previste oltre 10mila persone. Il feretro si fermerà qualche minuto davanti al muro di sciarpe eretto allo stadio ‘Artemio Franchi’ dai tifosi per poi giungere in chiesa. Le società di calcio di Serie A sono presenti e depositano le proprie corone di fiori: l’allenatore della Lazio Simone Inzaghi prende posto all’interno della Basilica.