Lo Monaco: “Dica come Inzaghi? Non scherziamo! Lazio, troppo turn-over”

FCSB LAZIO LO MONACO – L’amministratore delegato del Catania Pietro Lo Monaco, che in Sicilia portò, nel 2008, l’attuale allenatore dell’FCSB Nicolae Dica, ha parlato del match di Europa League della formazione rumena contro la Lazio ai microfoni di ‘Radio Incontro Olympia’.

FCSB-LAZIO – “La Steaua, al pari della Dinamo, sono club che nel loro Paese sono battistrada. Come livelli assoluti c’è poca partita. La Lazio è nettamente superiore. Se la Lazio gioca concentrata e mette in campo il suo equilibrio e le sue accelerazioni, non penso ci sia grande partita. Turnover? La Lazio può andare avanti in questa competizione. Ci può stare la rotazione, ma così massiccia mi resta qualche dubbio. Quella di questa sera sarà importante”.

SU NICOLAE DICA – “Dica era un trequartista. Una buona base tecnica, un po’ lentino. A quel tempo era il capitano della Nazionale rumena, un’istituzione della Steaua. Non ha avuto grandi possibilità qua in Italia. Era uno dei pochissimi giocatori per cui ho accontentato l’allenatore. Lo voleva tantissimo. Io appena l’ho visto gli dissi che, seppur bravo tecnicamente, per il nostro campionato aveva dei ritmi non all’altezza. Mi viene un po’ difficile immaginarlo come tecnico trascinatore. Era molto sulle sue, molto pacato e riservato. Molto misurato nelle espressioni. Non mi pare neanche che avesse tutto questo amore per il calcio. In Romania non è difficilissimo fare l’allenatore e succede spesso che prendano personaggi del passato, che hanno fatto bene nel club. Dica una sorpresa come Inzaghi? Ma non scherziamo. Simone Inzaghi è veramente una sorpresa positiva e direi anche gratificante per il calcio vista la gavetta. La Lazio ha una fisionomia”.