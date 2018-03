L’Olimpico chiama, le donne rispondono. Lo stadio però sarà quasi vuoto lo stesso

FESTA DELLA DONNA OLIMPICO – L’8 marzo si festeggiano le donne e proprio nello stesso giorno la Lazio si gioca una partita fondamentale per il proseguo del cammino europeo. La gara contro la Dinamo Kiev, valida per gli ottavi di Europa League, è davvero molto importante se si vuole arrivare fino alla fine. Per questo motivo c’è bisogno di molti tifosi allo stadio, ma anche di molte tifose. Canigiani ha annunciato qualche giorno fa che la Lazio avrebbe fatto promozioni speciali per le donne. La risposta delle tifose è stata buona, come ha dichiarato ieri il marketing manager. Infatti su 10.000 biglietti venduti, 3.000 sono stati acquistati dalle donne biancocelesti. La curva e i distinti sono a soli 5€ mentre la Tribuna Monte Mario e la Tevere a 10€. Anche per gli uomini i prezzi sono piuttosto bassi. La Monte Mario è a 60€, la Tevere a 30€ e Curva e Distinti a 14€. La vendita è aperta fino a domani: la società spera di riuscire a vendere ancora un bel numero di biglietti. Fino ad ora infatti ne sono stati acquistati solamente 10.000, molti dalle donne.

J.C.