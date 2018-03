L’onestà di Cucchi e quell’elogio a Strakosha (FOTO)

CUCCHI LAZIO STRAKOSHA – Peccato, perché per un tempo la Lazio aveva illuso tutti. Ne sa qualcosa anche Riccardo Cucchi, storico radiocronista tifoso biancoceleste, che al 45′ scriveva:

A me il primo tempo di #NapoliLazio è piaciuto. Gara tatticamente interessane. #Milinkovic e #Insigne i più ” coinvolgenti ” tecnicamente. — riccardo cucchi (@CucchiRiccardo) 10 febbraio 2018



SECONDO TEMPO – La partita, però, è cambiata nel secondo tempo. La Lazio si è piantata, probabilmente a causa di un pressing forsennato, condotto per tutta la prima frazione. Il Napoli, invece, ha iniziato a disegnare calcio, in una partita messa in discesa dal clamoroso autogol di Wallace. L’analisi del giornalista, sempre sul proprio profilo ‘Twitter’, è ben più amara al termine del match. L’elogio a Strakosha la dice lunga.