Lotito in Campania: “Ho introdotto una nuova mentalità ed avviato importanti battaglie”

LOTITO CAMPAGNA ELETTORALE – Oggi pomeriggio ad Ariano Irpino, stasera a San Giorgio del Sannio: non si arresta la campagna elettorale in terra campana del candidato Forza Italia, il patron di Lazio e Salernitana Claudio Lotito. Il massimo dirigente biancoceleste, ai microfoni dei giornalisti presenti all’incontro, ha rilasciato, come di consueto, dichiarazioni tutt’altro che banali.

LE PAROLE – “Io non sono solo un uomo di sport, sono un uomo d’impresa. Ho 18 società con 8 mila dipendenti e tra le altre cose due squadre di calcio. Quando sono entrato nel sistema calcio ho introdotto la mentalità gestionale aziendale e non a caso sono state portate avanti una serie di battaglie che hanno prodotto cambiamenti sostanziali. Vogliamo portare questo anche nel sistema paese, ovvero i valori dell’efficienza, della trasparenza e del merito”.