Luciano Moggi: “La Lazio non ha bisogno di fare mercato”

LUCIANO MOGGI LAZIO – Luciano Moggi si è espresso sul mercato, in particolare su quello della “sua” Juventus e quello della squadra di Lotito. L’ex dirigente bianconero ha commentato a ‘Libero’ il momento di grazia della squadra di Inzaghi ed i suoi ottimi risultati, sottolineando la bravura della società nell’individuare calciatori in grado di fare la differenza senza spendere una fortuna.

LE DICHIARAZIONI – “Solo due squadre, Juventus e Lazio, si sono astenute dalle trattative, già soddisfatte delle rispettive rose. I risultati ne sono la dimostrazione, condite da soddisfazioni personali come Immobile al momento capocannoniere e altri come Milinkovic-Savic, Luis Alberto e Lucas Leiva che andranno in vetrina a fine stagione”.