Luis Alberto, l’agente ammette: “Rifiutate importanti offerte per lui”

Pubblicato il 9/210

AGENTE LUIS ALBERTO LAZIO – Il procuratore di Luis Alberto, Alvaro Torres, ha parlato della stagione del suo assistito e del calciomercato che ha acceso i fari sul biancoceleste. Intervenuto alla trasmissione “Si gonfia la rete”, l’agente ha inoltre commentato l’interesse del Napoli per il calciatore e la parentesi Nazionale.

LA STAGIONE – “L’anno scorso è arrivato a fine mercato, dopo aver effettuato un ritiro precampionato con il Liverpool. Aveva anche altre offerte. Diciamo che ha avuto difficoltà ad adattarsi alla nuova realtà di Roma. Già nel finale della scorsa stagione sono emerse le qualità che poi sono esplose quest’anno. Lui ha iniziato il ritiro precampionato focalizzandosi sul fatto di essere un calciatore importante e di voler fare una grande stagione. Lo hanno poi aiutato Inzaghi e Tare in vari colloqui dicendogli che sarebbe diventato una parte importante del progetto”.

NAPOLI – “Non ho mai parlato di Sarri con Luis. Personalmente penso sia un tecnico eccezionale. Stiamo vedendo il lavoro che sta facendo con il Napoli e non si può di certo dire il contrario. Immagino che Luis piaccia a tanti allenatori. Non so nello specifico se e quanto piaccia a Sarri. Dal punto di vista di Luis, so che lui resterà concentrato sulla Lazio dove è molto felice. Poi in estate se ne parlerà. Già da anni si intravedevano le sue qualità. Penso sia difficile che lasci la Lazio. Ci sono state offerte importanti rifiutate già a gennaio. Inoltre ha rinnovato ed è pertanto difficile che possa trasferirsi.

NAZIONALE – “Credo che andrà al Mondiale e anche Luis Alberto ci spera tanto. Con Callejon? Magari li vedremo insieme in Russia”.