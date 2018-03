Luis Alberto, nuovo look per tornare ad incantare

LUIS ALBERTO NAPOLI LAZIO LOOK – Ora testa e piedi sono un tutt’uno. Dorata la prima, dorati anche i secondi. Luis Alberto, infatti, in vista del big match di questa sera tra Napoli e Lazio ha deciso di cambiare look e ritornare al biondo. Stavolta, però, non solamente il ciuffo ma l’intera chioma. Tutta colorata di un chiarissimo biondo platino.

NUOVO LOOK PER LA RINASCITA – Nelle ultime partite il ‘Mago’ è sembrato giù di tono, ma i numeri fatti registrare fin qui sono da urlo. Come sottolinea il Corriere dello Sport, Candreva è il giocatore della Serie A ad aver mandato più volte (63) al tiro un compagno. Seguono Insigne (59) e, appunto, il fantasista spagnolo (57). Stasera questi ultimi due si ritroveranno uno di fronte all’altro e sarà una battaglia di assist. Inzaghi punta tutto sull’ex Liverpool: ha bisogno delle sue “magie” per continuare a volare.